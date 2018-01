Den grössten Preisrutsch erlebte die Schweiz vor drei Jahren, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) am 15. Januar 2015 ihre Politik überraschend geändert und eine schockartige Aufwertung des Frankens zugelassen hatte. Im Zug der Aufhebung der Euro-Untergrenze von 1.20 Franken verteuerte sich die helvetische Valuta im Vergleich zur Gemeinschaftswährung um zeitweise mehr als 15 Prozent. Der Frankenschock führte 2015 zu einer starken Verbilligung der Importe, was den Teuerungsindex in jenem Jahr um 1,1 Prozent fallen liess.

Die auch im historischen Vergleich beispiellos lange negative Preisentwicklung habe in der Schweiz kaum negative Konsequenzen nach sich gezogen, sagt Aymo Brunetti, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bern. Starke Anzeichen für einen derart starken Einbruch der Nachfrage, sodass die Preise selbstverstärkend gesunken wären, habe es über die ganze Krisenzeit hinweg nie gegeben. Diese sogenannte Deflation ist das Angstszenario einer jeden Notenbank.

Arbeitnehmer haben profitiert

Tatsächlich schrumpfte die Wirtschaft einzig im Jahr 2009, als die Eskalation der Finanzkrise mit dem Zusammenbruch der Wall-Street-Bank Lehman Brothers im Herbst 2008 und der staatlichen Rettungsaktion der UBS weltweit für grosse Verunsicherung unter den Wirtschaftsakteuren gesorgt hatten.