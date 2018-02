Nach einem neunjährigen Kursanstieg mit wenigen Unterbrechungen sind Aktien gemessen an den gängigen Bewertungsschemen zwar teurer geworden. Doch solange die Gewinne im erwarteten Ausmass oder sogar mehr steigen, bleiben Aktien eine Option. Das gilt vor allem für Europa und die Schweiz. Der alte Kontinent liegt im Wirtschaftszyklus weit hinter den USA zurück. Während amerikanische Schatzanleihen immerhin schon Renditen von knapp 3 Prozent abwerfen, rentiert eine zehnjährige eidgenössische Referenzanleihe auch unter dem unlängst erreichten Dreijahreshoch noch weniger als 0,2 Prozent.

Szenario 3: Es geht aufwärts

Eine Rückkehr zu dem, was die Investoren in den vergangenen Jahren zunehmend als «neue Normalität» betrachteten, ist das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Der Kursschock vom Montag hat sich in den Köpfen der Anleger festgesetzt und das Risikobewusstsein zurückgebracht. Ganz gleich wie schnell die Notenbanken die Normalisierung der Zinsen fortsetzen werden, der Prozess ist in Gang gekommen und wird sich fortsetzen.

Auch die Europäische Zentralbank wird sich nach und nach als Akteurin von den Finanzmärkten zurückziehen und die Preisfindung wieder den Investoren überlassen. Am Ende stehen höhere Zinsen, die sich dämpfend auf den Anstieg der Aktienkurse, aber auch an den Immobilienmärkten auswirken werden. Die Risiken zwischen und innerhalb der einzelnen Anlageklassen wie Aktien wurden lange von der Flut an billigem Geld überlagert. Diese Gefahren werden mit dem allmählichen Rückzug der Notenbanken wieder sichtbarer und für teilweise hektische Anpassungen sorgen.