Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat nun zum dritten Mal diesen Markt in sieben europäischen Städten unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse aus Barcelona, Berlin, Kopenhagen, London, Paris Wien und Zürich zeigen, dass sowohl bei den Velos als auch bei den Autos die Preise sinken. Und ein neuer Bereich, die Scooter, gewinne «sprunghaft an Bedeutung», hält die am Mittwoch veröffentlichte Studie «Shared Mobility» fest. Dabei werden Motorroller nach dem gleichen System wie die Velos zum Teilen angeboten.

Schon 2100 Scooter in Paris

Thomas Sauter-Servaes, Leiter des ZHAW-Studiengangs Verkehrssysteme, spricht von einem rasanten Wachstum. «Besonders populär sind die Roller bereits in Berlin und Paris», sagt er. In Berlin stehen total 1350 Scooter der beiden Anbieter Coup und Emmy bereit, in Paris 2100 Gefährte von Coup und City Scoot. Barcelona kommt auf 945 Scooter von vier Anbietern, Wien auf 155. In London, Kopenhagen und Zürich gibt es keine Angebote. Sauter ist überzeugt, dass sich das bald ändert, besonders im lukrativen Schweizer Markt: «Die Einstiegshürden sind niedrig, anders als beim Carsharing». Autos brauchen mehr Platz, Parkplätze fürs Carsharing zu sichern, ist deshalb schwierig.

Der Verkehrsexperte erwartet, dass sich in Zürich nicht Benziner, sondern elektrische Scooter durchsetzen werden. Grund: die höhere Akzeptanz in Politik und Bevölkerung. So operiert auch der grosse Anbieter Coup ausschliesslich mit elektrischen Rollern, so in Berlin, Paris und neuerdings auch Madrid.