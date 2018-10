Die Reaktionen in Analysten- und Presseberichten war fast überall gleich: Der am Donnerstag vermeldete Abgang von Nestlés Top-Managerin Wan-Ling Martello ist ein herber Rückschlag für den Nahrungsmittelmulti aus Vevey VD. Auch der Konzern selbst lobte die US-Amerikanerin mit chinesischen und philippinischen Wurzeln in seiner Medienmitteilung über den Klee.

Doch es könnte noch dicker kommen für Nestlé. So wird in der Branche über einen Wechsel von Martello zu Unilever spekuliert – einem von Nestlés grössten Konkurrenten. Denn der britisch-holländische Hersteller von Markenprodukten wie Knorr, Lipton und Magnum sucht seit rund einem Jahr nach einem Nachfolger für dessen CEO, den Holländer Paul Polman.