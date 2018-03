Die Credit-Suisse-Tochter Neue Aargauer Bank (NAB) hat im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von 119,8 Millionen Franken erzielt. Dieser liegt zwar um 6,6 Prozent unter jenem von 2016. Das damalige Ergebnis war allerdings von einem Sondereffekt in Form eines Liegenschaftsverkaufs geprägt. Der Bruttogewinn stieg im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent auf 151,9 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg betrug 146,3 Millionen Franken und war 3 Prozent höher als 2016. Der Geschäftsaufwand war mit 177,5 Millionen Franken um 1,5 Prozent tiefer als im Jahr davor.

Allein der Personalaufwand wurde im Verlaufe des letzten Jahres um 6,6 Prozent auf 89,8 Millionen reduziert. Mit einem Eigenkapital von 1,48 Milliarden und einer Gesamtkapitalquote von 16,6 Prozent liegt die NAB deutlich über den regulatorisch geforderten 12 Prozent.

2017 vertrauten Kunden der NAB Neugelder in Höhe von 605,4 Millionen Franken an. Das sind 323,9 Millionen oder 115,1 Prozent mehr als 2016. Dieser Anstieg sei breit abgestützt und ohne grosse Einzelposition zustande gekommen, hiess es am Dienstag an der NAB-Bilanzmedienkonferenz in Aarau. Die Privathypotheken stiegen um 55,3 Prozent oder 161,5 Millionen Franken. Insgesamt gingen die Hypothekarforderungen leicht auf 18,7 Milliarden Franken zurück. Die Bank zog sich aus gewissen unrentablen Geschäften mit Renditeliegenschaften zurück. (SDA)