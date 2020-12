Mitarbeiter werden zu Miteigentümern

(cg) Bei der in der Veranstaltungsbranche tätigen Auviso AG in Emmenbrücke gibt es Änderungen im Aktionariat. Wie Geschäftsführer Martin Elmiger schreibt, haben sich nach dem Ausscheiden eines Aktionärs im letzten Jahr nun die drei langjährigen Mitarbeiter im Management, Philipp Burkhardt, Martin Haas und Daniel Willen, «entgegen der aktuell schwierigen Wirtschaftslage» entschieden, in die Firma zu investieren.

Das Unternehmen mit rund 100 Angestellten leidet stark unter den Auswirkungen der Coronakrise. «Im Bereich Rental, wo wir Veranstaltungstechnik vermieten, verzeichnen wir einen Umsatzrückgang von rund 65 Prozent», sagte Elmiger kürzlich gegenüber unserer Zeitung. Umso mehr freut er sich über das Engagement der Mitarbeiter. Dieses zeige enormes Vertrauen in die Solidität und Stärke der Firma.