Gleichzeitig schreibt der «SonntagsBlick» in derselben Angelegenheit, dass Vincenz und der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzende Geschäftspartner Beat Stocker von Anfang an versucht hätten, die Berichterstattung über die heiklen Transaktionen zu verhindern und mit juristischen Konsequenzen gedroht hätten.

"Jegliche Publikation wird auch juristische Konsequenzen haben", drohte Vincenz am 6. April 2016 in einem SMS an Lukas Hässig, dem Inhaber und Autor von "Inside Paradeplatz". Hässig publizierte trotzdem – und wurde weiterhin unter Druck gesetzt.

Zu einer formellen Klage sei es aber zum Beispiel bei Publikationen auf «Inside Paradeplatz» - trotz zahlreicher juristischer Manöver - nicht gekommen.

Vincenz und Stocker erwirken beim Handelsgericht Zürich sofort eine superprovisorische Verfügung. Hässig muss den Artikel löschen – und ihm droht eine Schadenersatzforderung von 100'000 Franken. Daraufhin gibt es Gespräche über einen aussergerichtlichen Vergleich.