Mit diesen 9 Tipps können Sie bis Ende Jahr ihre Altersvorsorge verbessern – und Steuern sparen

Schon zum dritten Mal in Folge macht der jährliche Sorgenbarometer der Grossbank Credit Suisse deutlich, dass die Altersvorsorge der Bevölkerung am meisten Sorge bereitet. Der Bund gibt in diesem Bereich vieles vor. So haben die Versicherten zum Beispiel bei der AHV (1. Säule) kaum Einfluss auf den Sparprozess: Der Staat zieht monatlich 8,4 Prozent von den Löhnen ab und verteilt die Einnahmen daraus umgehend an die AHV-Rentner. Ab dem kommenden Jahr sind es 8,7 Prozent. Arbeitgeber und Angestellte teilen sich die Abgaben.

Das tun sie auch bei den Pensionskassen (2. Säule). Dort sparen die Versicherten für sich selbst und haben die Möglichkeit, während der Berufszeit die spätere Altersrente aufzubessern, sofern sie denn wollen. Die meisten Möglichkeiten bietet die dritte Säule a, die Banken und Versicherungen anbieten. Sie ist nicht ganz so stark durchreguliert wie die andern beiden Vorsorgeeinrichtungen und bietet den Sparern die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sparstrategien auszuwählen. Die Arbeitgeber tragen indes in der dritten Säule nichts zum Sparprozess bei. Alle drei Vorsorgeeinrichtungen bringen Steuerersparnisse mit sich.

Darauf sollten Sie bei den Pensionskassen und der dritten Säule achten: