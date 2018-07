«Referral Hire A» sei eine «Prinzessin, der man nicht zu viele Interview-Runden» zumuten könne. Um ihren Lebenslauf etwas repräsentabler zu machen, mussten die Credit-Suisse-Banker «kreativ» werden. Am Ende einigte man sich, «Referral Hire A» sofort einen Vertrag anzubieten und dann gleich «die Mutter zu drängen».

Am 13. März war die Anstellung intern bewilligt. Die Tochter bekam das Salär, welches einer Analystin im ersten Jahr zusteht, dazu Geld für eine Wohnung: total 100 000 Dollar. Etwa einen Monat später erhielt die CS tatsächlich ein Mandat vom chinesischen Energiekonzern. Damit verdiente sich die Bank eine Gebühr von total 950 000 Dollar.

So fing die Geschichte der «berühmtesten Praktikantin» an. Am 1. Juli 2010 trat sie ihren Job an. Ohne dass ihre Anstellung wie üblich von der internen Aufsicht geprüft worden wäre. Diese Umgehung interner Kontrollen war die Regel. Für Anstellungen von Verwandten hoher Regierungsbeamter wurden intern Regeln erstellt, gegen die aber systematisch verstossen wurde.

Rund 100 solcher «Referral Hires» gab es in der CS Hongkong in den Jahren 2007 bis 2013, die von der US-Aufsicht SEC untersucht wurden. 60 dieser Anstellungen wurden von chinesischen Staatsbeamten vermittelt, aus 20 verschiedenen Staatskonzernen. Auf diese Weise habe die CS zahlreiche Deals erhalten, im Wert von Dutzenden von Millionen Dollar, so die SEC.

In ihrer Probezeit verhielt sich die Tochter der chinesischen Staatsbeamtin «unprofessionell». Ein obligatorisches Ausbildungslager schwänzte sie, brachte ihre Mutter mit an Trainingsveranstaltungen und verliess diese früh. In den nächsten Monaten klagten CS-Mitarbeiter: Die Tochter habe bei den Hausaufgaben betrogen; die Schule jeden Tag um 16 Uhr verlassen, während ihre Kollegen bis 22 Uhr blieben.

Doch die Tochter brachte weitere Deals. Im April 2011 schrieb ein begeisterter CS-Banker, man habe gerade ein grosses Geschäft abgeschlossen. Die Antwort seines Kollegen: «Referral Hire A ist ein Star». Mit ihrer Hilfe werde man auch an einen Börsengang im Wert von zwei Milliarden Dollar herankommen. «Wir sollten ihr sagen, wir würden sie befördern, wenn sie liefert.»

«Sei nicht unhöflich»

Also ertrug man bei der Credit Suisse in Hongkong weiterhin alle Schwächen des «Stars». Am 17. Juni 2011 schrieb ein verzweifelter CS-Banker: er habe keine Ahnung, was er in die Bewertung der Tochter schreiben solle. Ob schon irgendetwas in ihre Akte geschrieben worden sei, was man kopieren könne. Seine Kollegen antworteten mit Vorschlägen, was man «Referral Hire A» in der Bewertung als Feedback geben könne: «Bitte komm öfter ins Büro – wir wollen Dein Lächeln öfter sehen.» oder «Komm ins Büro, nimmt das Telefon ab, sei nicht unhöflich …»

Im April 2013 begann die interne Aufsicht doch noch, unangenehme Fragen zu stellen. Wer sie interviewt habe, wer ihre Anstellung gutgeheissen habe. Dennoch blieb die Tochter noch bis zum 31. Mai 2015 bei der Credit Suisse angestellt. In ihrer gesamten Zeit wurde sie mehrfach befördert. Insgesamt bezahlte die Bank ihr über eine Million Dollar an Vergütungen.