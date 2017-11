Der Denner-Kauf: Den Coup von 2007 zählt Bolliger zu den Höhepunkten seiner Laufbahn. «Uns ist es gelungen, das Familienunternehmen gut zu integrieren und das Angebot der Migros optimal zu ergänzen.» Es sei aber vor allem für den damaligen Denner-Chef Philippe Gaydoul ein sehr emotionaler Einschnitt gewesen, habe dieser sich doch vom Unternehmen getrennt, das sein Grossvater aufgebaut habe.

Sein grösster Fehler: «Ich hätte in der Digitalisierung noch mehr Gas geben sollen.» Obwohl Bolliger mit der Migros sehr früh ins Online-Shopping investiert hatte, unterschätzte auch er die Dynamik. «Ich hätte nie erwartet, dass Zalando ein so grosses Business macht und nicht geglaubt, dass ein Geschäft funktioniert, in dem 50 Prozent der Waren von den Kunden zurückgeschickt werden.»

Die Zukunft des Einkaufens: Im Non-Food-Berich werden sich die Läden laut Bolliger nochmals massiv verändern. Das klassische Warensortiment werde noch einen Drittel ausmachen, auf einem Drittel der Verkaufsfläche werde man via Bildschirm Waren anschauen, diese virtuel probieren und dann online bestellen. Ein weiterer Teil des Ladens werde eher Richtung Unterhaltung mit Cafés und Relaxing-Zonen gehen.

Kampf dem Einkaufstourismus: Der Migros-Chef unterstreicht seine jüngste Forderung, die Mehrwertsteuer auf Ausland-Einkäufe dürfe nicht mehr erlassen werden. «Es ist eine Ungerechtigkeit, wenn nur der der Schweizer, der im Inland einkauft eine Konsumsteuer zahlen mus.» Bolliger warnt: «Wenn das so weitergeht mit dem Auslandeinkauf, wird man die Mehrwertsteuer bei uns noch mehr erhöhen müssen. Die Schweizer, die im Inland einkaufen, sind so am Schluss sogar doppelt gestraft.»

Goldküste zu teuer für Migros-Chef: Auf die Frage von Moderator Cavalli, ob er als Migros-Chef aus Überzeugung in Wettingen wohne und warum nicht wie andere Top-CEOs an der Goldküste oder in einem steuergünstigen Kanton, meint Bolliger: «Ich kann es mir schlicht nicht leisten!» Auch als der Moderator Bolliger erinnert, er verdiene über 900 000 Franken im Jahr, insistiert der Migros-Chef: «Für die Goldküste müssen Sie mehrere Millionen haben.» Er habe das ernsthaft angeschaut und durchkalkuliert. Seine Frau habe nämlich mal thematisiert, allenfalls am Zürichsee ein Haus zu kaufen, nachdem die Kinder ausgezogen seien. Lachend betont Bolliger aber: «Mir geht es gut.»