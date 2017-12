Wenn das der grösste Skandal war … Vielleicht kommt noch etwas nach Ihrem Rücktritt. Gibt es Leichen im Keller?

Ich warte auf die grosse Enthüllung im nächsten Jahr. Wahrscheinlich findet jemand heraus, dass ich überall noch beteiligt war, am Denner, an Digitec, Globus und so weiter. (lacht)

Wo lagen Sie rückblickend falsch?

Ich habe im Textilmarkt das Tempo unterschätzt, mit dem die Digitalisierung diese Branche umpflügt. Ich konnte nicht glauben, dass ein Geschäft profitabel sein kann, bei dem jeder zweite Artikel zurückgeschickt wird, wie das bei Kleider-Shops im Internet der Fall ist.

Wie fit ist heute die Migros in Sachen Digitalisierung?

Wir sind klar am weitesten in der Schweiz. Für mich ist jedoch klar: Die Digitalisierung steht noch am Anfang. Die Kadenz nimmt zu. Bei uns sind die reinen Online-Firmen, allen voran Digitec/Galaxus, viel weiter als diejenigen Shops, die im Internet als Zusatz zu einem stationären Geschäft entstanden. Dort mangelt es oft an der Entschlossenheit, weil man befürchtet, man nehme den eigenen Läden den Umsatz weg. Es gibt aber eine Ausnahme: ExLibris macht inzwischen 60 Prozent seines Umsatzes im Internet.

Was passiert, wenn Amazon in die Schweiz kommt?

Bestellen kann man ja schon lange in die Schweiz. Das ist nichts Neues. Amazon erwirtschaftet ohne einen einzigen Arbeitsplatz hier schon einen beträchtlichen Umsatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon in der Schweiz ein Lagerhaus baut. Das geht von Deutschland her günstiger.

Sind auch die klassischen Migros-Läden mit Lebensmitteln durch das Internet bedroht?

Die Kunden entscheiden je länger, je weniger zwischen physischem und digitalem Einkaufen. Mal gehen sie in den Laden, mal lassen sie sich die Ware nach Hause schicken. Ein Lädeli-Sterben sehe ich aber nicht. Es könnte sogar das Gegenteil eintreffen: eher wieder mehr stationäre Präsenz, dafür auf weniger grossen Flächen. Wir gehen wieder mehr in die Quartiere.

Wird die Migros in Zukunft mehr oder weniger Verkaufsfläche haben?

Ich sehe kein grosses Flächenwachstum mehr. Insbesondere dürften keine grossen Verkaufsflächen mehr entstehen.

Im Zentrum von Städten und Dörfern verschwinden viele Läden, auch weil vermehrt online eingekauft wird. Ist die Migros auch schuld an dieser Entwicklung?

Im Gegenteil. Vor zehn Jahren habe ich Gemeinden erlebt, die Blechhallen mit Parkplätzen vor dem Dorf bewilligten, und sich jetzt darüber wundern, dass sich das Dorf entleert und plötzlich der Metzger und der Bäcker dichtmachen. Die Gemeindepolitiker müssen sich schon selber an der Nase nehmen. Zudem haben viele Gemeinden die Bauauflagen so verschärft, dass es sehr aufwendig und teuer ist, im Zentrum einen neuen Laden zu bauen.

Sie haben den Einstieg der deutschen Harddiscounter erlebt. War das die grösste Veränderung, die Sie in Ihrer Amtszeit erlebten?

Man muss die Kirche im Dorf lassen. Der grösste Discounter in der Schweiz ist immer noch Denner. Wir machen mehr Umsatz als Aldi und Lidl zusammen. Aber der Medienhype um die deutschen Harddiscounter war um ein Vielfaches grösser als um Denner in den letzten Jahren.

Haben Sie mal gehofft, dass sich die beiden wieder zurückziehen?

Nein, damit habe ich nie gerechnet. Die Besitzer haben mehr als genug Geld, um lange durchzuhalten. Es ist auch selten, dass sie sich aus einem Land zurückziehen. In der Schweiz haben sie den Markt bewegt und sind hier inzwischen eine feste Grösse.

Der Preiskampf scheint inzwischen eingeschlafen. Was ist geschehen?

Die Preise wurden in den letzten Jahren bei vielen Produkten, vor allem auch bei Pflegeprodukten gesenkt. Zudem gab es eine Verschärfung bei den Rabatten. Heute werden Produkte nicht mehr nur 20 Prozent gesenkt, sondern gleich um 50 Prozent. Das ist eine völlig neue Entwicklung.