Galaxus-Kunden haben ab sofort Zugriff auf über 20’000 Produkte aus dem Migros-Universum. Das teilt der Onlinehändler am Montag mit. Im Onlineshop gelistet seien neu auch Eigenmarken der Migros-Supermärkte sowie der Fachmärkte Micasa, Melectronics, Do it & Garden, Interio und SportXX. Künftig wolle die Migros weitere Teile ihres Non-Food-Sortiments auf Galaxus anbieten.

Obwohl die Migros die Muttergesellschaft von Digitec Galaxus ist, gab es Migros-Bestseller bisher nicht bei der Onlinetochter zu kaufen gab. Das habe viele Kunden verwundert.

«Immer mehr Migros-Kunden wollen online einkaufen», lässt sich Migros-Geschäftsleiter Fabrice Zumbrunnen in der Medienmitteilung zitieren. «Dass unsere Fach- und Supermärkte ihr Sortiment nun auch auf Galaxus anbieten, ist die logische Konsequenz.» In einer ersten Phase würden die Galaxus-Kunden jene Migros-Produkte kaufen können, die in gängige Paketgrössen passen.

Anfänglich würden die Fach- und Supermärkte den Grossteil der Bestellungen direkt an die Galaxus-Kunden liefern. Das Online-Warenhaus habe aber bereits einige Migros-Eigenmarken selbst an Lager. «Und bald werden es noch mehr», sagt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. «In Zukunft werden wir alle Produkte mit hoher Nachfrage in unserem Logistikzentrum in Wohlen lagern und direkt ausliefern.»