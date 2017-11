Bereits im März hatte Meyer Burger angekündigt, die eigene Drahtproduktion von Diamantdraht von DMT einzustellen. Davon waren 72 Mitarbeitende betroffen. Für das verbleibende Geschäft von DMT habe nun ein bindender Kaufvertrag mit Thermocompact unterzeichnet werden können, teilte Meyer Burger am Montag mit.

Rund 25 Mitarbeitende werden von Thermocompact übernommen. Thermocompact ist spezialisiert auf Edelmetallbeschichtung, Herstellung von Hightech-Drähten für die Elektroerosion sowie hochspezialisierte Drähte.

Der Vollzug des Deals ist für Mitte Dezember geplant. Der Verkauf führt zu einem ausserordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Aufwand von 22,5 Millionen Dollar in der Erfolgsrechnung von Meyer Burger.

Meyer Burger befindet sich in einem starken Umbau und will damit zurück in die schwarzen Zahlen gelangen. Im November gab das Unternehmen bekannt, seine Produktion in der Schweiz zu schliessen und Teile davon nach China zu verlegen. Davon sind bis zu 180 Stellen betroffen.