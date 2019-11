Marke «Interio» verschwindet: XXXLutz breitet sich nach Möbel-Pfister-Kauf weiter aus

Das Schweizer Möbelgeschäft ist in den letzten zehn Jahren hart geworden - zu hart für die Migros und ihre Möbelkette Interio. Im Juni hatte der orange Riese angekündigt, dass er Interio verkaufen will. Heute teilt die Migros mit: Der österreichische Konzern XXXLutz übernimmt sechs der elf Fillialen und verwandelt sie in Ableger seiner Discount-Marke «Mömax».

Die gleiche Firma hatte im Oktober das traditionsreiche Unternehmen Möbel Pfister übernommen. 200 der 300 Interio-Angestellten erhalten laut Migros ein Vertragsangebot, bei gleichen Bedingungen bei Mömax weiterzuarbeiten. Der Rest werde innerhalb und ausserhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt. In die Hände von XXXLutz gehen die folgenden Filialen über, wie die Migros auf Anfrage mitteilt: Abtwil SG, Emmen LU, Dübendorf ZH, Pratteln BL, Schönbühl BE und Spreitenbach AG.

Der Verkauf von Interio ist die direkte Folge des immer umkämpfteren Möbelmarktes. Die Umsätze sind in den letzten fünfzehn Jahren praktisch nicht mehr gewachsen, während Löhne und Mieten immer weiter stiegen. Die Gründe: Der Franken erstarkte und die Onlinehändler nahmen sich ein immer grösser werdendes Stück des Kuchens.

Zudem entdeckten die Schweizer den Einkaufstourismus. In der Folge sanken die Preise für Möbel stark. Sie sind heute rund 16 Prozent günstiger als vor zehn Jahren. Trotzdem kamen die Einkaufstouristen nicht zurück. Die Beträge die sie im grenznahen Ausland ausgaben, blieben etwa gleich.

Die Migros schreibt, Interio habe die kritische Grösse nicht erreicht. Man wolle deshalb auf Micasa setzen; die zweite Möbelmarke, die sich im Besitz des orangen Riesen befindet. Sie machte im Jahr 2017 262 Millionen Franken Umsatz gegenüber den 162 Millionen von Interio. Bei beiden Migros-Möbelgeschäften ging der Umsatz zuletzt zurück. Interio verzeichnete innerhalb von drei Jahren einen Rückgang von 13 Prozent.