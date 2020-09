Mann will mit zehn Kilo Marihuana aus der Schweiz nach Deutschland reisen und wird am Zoll gestoppt

(dpa) Gegen den 56 Jahre alten Besitzer des Wagens erging Haftbefehl, wie das Hauptzollamt Singen (DE) am Montag mitteilte. Der Mann wollte aus der Schweiz einreisen, als er am Übergang Gottmadingen-Bietingen gestoppt wurde. Er habe angegeben, für einen Casino-Besuch in der Schweiz gewesen zu sein, aber keinen Einlass erhalten zu haben. Die Zöllner zweifelten an den Angaben und untersuchten das Auto. Dabei stiessen sie auf einen Verriegelungsmechanismus an den Lehnen der Rücksitze. Der Vorfall geschah den Angaben zufolge bereits Ende August.