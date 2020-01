Lufthansa und Swiss streichen China-Flüge bis 9. Februar

Hongkong werde weiter wie geplant angeflogen, gab der Flugkonzern am Mittwochnachmittag bekannt. Lufthansa, die Swiss und Austrian Airlines flögen ihre Ziele in China aber ein letztes Mal noch an, damit Fluggäste dort sowie die Crews in die Schweiz, nach Deutschland und Österreich zurückkehren könnten. Zuvor hatten bereits etliche Fluggesellschaften wie etwa American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.