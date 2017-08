Entscheidend für die weitere Entwicklung des Goldpreises ist nicht nur das Säbelrasseln, sondern die Entwicklung des US-Dollars. Besonders in den USA setzen Anleger auf Gold, wenn der Dollar schwächer wird und umgekehrt. Die zentrale Frage wird also sein, wie sich die US-Wirtschaft weiterentwickelt und demzufolge, ob die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird.

US-Zinsentwicklung entscheidend

Darauf weist Ned Naylor Leyland, der in London den Old Mutual Gold & Silver-Fonds leitet. Er geht davon aus, dass der Dollar tendenziell schwächer wird und die US-Notenbank entgegen der allgemeinen Erwartung im September die Zinsen nicht erhöhen wird. Der Boden sei deshalb gelegt, um dem Goldpreis Schub zu geben. Am Freitag sah es jedoch noch nicht so aus: Der Dollar zog gegenüber dem Franken wieder an, die neusten Zahlen zur Inflation zeigten einen leichten Aufschwung an.