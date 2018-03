In der Raiffeisen-Zentrale haben sich schon manche Paare gebildet. Das bekannteste war Langzeitchef Pierin Vincenz und Nadja Ceregato. Als dominierender Manager in St. Gallen boxte er die Beziehung jahrelang gegen interne und externe Bedenken durch. Er nahm sich sogar die Freiheit, seine eigene Partnerin und spätere Ehefrau zu befördern. Am Schluss sass sie in der erweiterten Geschäftsleitung der Raiffeisen und war für den wichtigen Bereich Legal und Compliance zuständig.