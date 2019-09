"Wir investieren in neue Läden in Teilen der Welt, in denen unsere Marke noch nicht so bekannt ist", sagte Lego-Chef Niels B. Christiansen am Dienstag bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Allein in China solle es bis Ende des Jahres 140 Filialen in 35 Städten geben. Weltweit wolle man auf mindestens 590 Shops kommen. 2020 soll das erste Büro in Indien eröffnet werden. In den Stammmärkten in den USA und Westeuropa sei das Wachstum einstellig gewesen.

Die Investitionen von insgesamt 2,7 Milliarden Kronen (393 Mio Fr.) kosteten das Unternehmen Profit. Der Nettogewinn ging von 3 auf 2,67 Milliarden Kronen (389 Mio Fr.) zurück. "Angesichts der Veränderungen, denen die globale Spielwarenindustrie immer noch ausgesetzt ist, sind wir mit unserer Leistung zufrieden", sagte Christiansen.