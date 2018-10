Bekanntlich werden zwei bestehende Gebäude an der Förrlibuckstrasse bzw. Hardturmstrasse in Zürich durch einen Neubau mit dem genannten Namen ersetzt. Zuvor hiess das Gebäude 'Orion'. On wird gemäss Mitteilung 10'600 m2 Büro- und Gewerbeflächen beziehen. Insgesamt hat das neue Geschäftshaus ein vermietbare Fläche von 23'600 m2, womit bereits rund 45 Prozent vorvermietet sind.

Die Bautätigkeiten für den Neubau dauern den Angaben zufolge noch bis Anfang 2021, wobei PSP 130 Millionen Franken investiert. Man erziele durch die Erstvermietung an On einen "weiteren wichtigen Fortschritt bei der Optimierung ihres Zürich-West-Portfolios", schreibt die Immobilienfirma.

Die Firma On wurde 2010 in Zürich gegründet und ist gemäss den Angaben dank ihren Laufschuhen mit einer "radikal neuen Sohlen-Technologie" die am schnellsten wachsende Laufschuhmarke der Welt. Sie hat aktuell Büros in Portland (USA), Berlin, São Paulo, Melbourne, Tokio, Ho Chi Minh und Shanghai und den Hauptsitz in Zürich.