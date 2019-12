Langsames Aus der Cent-Münzen in Belgien: Einzelhändler zufrieden

"Es gibt insgesamt wenig Probleme", sagte eine Sprecherin. Nur vereinzelt hätten sich Kunden beschwert oder gefragt, ob nun auch Gewinne aus Sportwetten oder Kartenzahlungen gerundet würden.

In Belgien müssen Geschäfte seit Anfang Dezember das Wechselgeld auf fünf Cent auf- oder abrunden. Dadurch sparten die Händler Kosten bei der Anschaffung kleiner Münzen. Bezahlen können Kunden in Belgien aber weiter mit ein und zwei Cent-Stücken, da sie im gesamten Euroraum gesetzliches Zahlungsmittel sind.

In weiteren EU-Ländern ist nichts über eine weitere solche Reform in absehbarer Zeit bekannt. Einem Bericht der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 zufolge erfreuten sich 1- und 2-Cent-Stücke hoher Akzeptanz in der Bevölkerung.

Rundungsregeln im nationalen Bargeldverkehr gibt es unter anderem in den Niederlanden. In Deutschland wird seit November auf der Nordseeinsel Wangerooge weitgehend auf 1- bis 5-Cent-Stücke verzichtet. Zu hoch seien die Transportkosten, sagte ein Sprecher der Volksbank Jever. Meist seien die Münzen per Flugzeug gebracht worden, da der Fährverkehr von Ebbe und Flut abhängt.