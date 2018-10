Gesamtwirtschaftlich gingen bei den dienstälteren Mitarbeitern die mittleren Löhne von 2010 bis 2016 nur um 3,1 Prozent nach oben. Bei den dienstjüngeren gab es eine mehr als doppelt so hohe Steigerung, ein Plus von 7,1 Prozent. Die mehr oder weniger gleichen Zahlen finden sich auch für die Industrie.

In den Branchen Detailhandel und Gastgewerbe hingegen sind die Unterschiede nochmals frappanter. Eine Ausnahme sind die Banken, wo die Verhältnisse genau umgekehrt sind. In der Finanzindustrie konnte man wohl die hohen Löhne der bereits angestellten Mitarbeiter nicht drücken, dafür sparte man bei den Neueingestellten (siehe Grafik oben).

Diese unterschiedliche Fortüne erklärt sich Lampart mit einer verfehlten Lohnpolitik. «Oft ist die Haltung der Arbeitgeber die, dass man bei den Jungen am Ball bleiben muss, die Alten hingegen sowieso bleiben.» In Zeiten, in denen das Geld für Investitionen knapp sei, investiere man in junge Neueingestellte und halte die Dienstälteren eher kurz. Was jedoch auf Dauer nicht akzeptiert werde. «Schliesslich sind es die Älteren, die den Jungen sämtliche Abläufe beibringen, die über das langjährige betriebliche Wissen verfügen und die überhaupt den Betrieb zusammenhalten.»