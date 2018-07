Der Umsatz auf vergleichbarer Basis wuchs in den ersten sechs Monaten um 4,8 Prozent. Nominell betrug das Plus 2,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Franken. Der wiederkehrende EBITDA sank hingegen um 3,8 Prozent (vergleichbar -1,4%) auf 2,48 Milliarden, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte.

Der Konzerngewinn betrug in der Berichtsperiode 394 Millionen Franken.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und EBITDA übertroffen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Analysten hatten im Schnitt einen Umsatz von 13,1 Milliarden Franken mit einem Anstieg auf vergleichbarer Basis von 3,2 Prozent erwartet. Beim bereinigten operativen EBITDA gingen sie von 2,46 Milliarden aus.

Der Konzern hat seine Ergebnisprognose für 2018 bestätigt. Das Management des Zementkonzerns rechnet für das Gesamtjahr weiter mit einem Wachstum beim Nettoverkaufsertrag von 3 bis 5 Prozent. Der betriebliche EBITDA auf vergleichbarer Basis soll ein Wachstum von 5 Prozent aufweisen.