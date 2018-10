Der Ausblick für das Gesamtjahr 2018 wurde leicht angepasst, wobei ein etwas stärkeres Wachstum erwartet wird und beim operativen Ergebnis EBITDA eine Spanne nach unten geöffnet wird.

Der Umsatz wuchs um 2,6 Prozent auf 7,36 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis (like for like) betrug das Plus 5,8 Prozent, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte. Die Verkaufsvolumen waren im allen Produktgruppen positiv. Der wiederkehrende EBITDA stieg gegenüber den Vergleichszahlen um 5,2 Prozent (vergl. +8,1%) auf 1,87 Milliarden.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, beim Wachstum auf vergleichbarer Basis und beim Betriebsgewinn aber übertroffen.

Beim Ausblick für das Gesamtjahr wird für das laufende Jahr konkret ein Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 4 bis 6 Prozent auf vergleichbarer Basis erwartet (zuvor 3-5%). Die Guidance zum Wachstum des wiederkehrenden EBITDA wird für 2018 auf 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis angepasst (zuvor 5%).