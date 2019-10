Helsana sagt, es scheine wenig plausibel, dass einzelne Versicherer gemäss vorliegendem Vergleich weder Provisionen noch Löhne bezahlen würden. Angesprochen ist etwa die Krankenkasse Concordia, die laut den Zahlen des Bundesamts keinerlei Ausgaben bei Provisionen verzeichnet. Die Luzerner Versicherung bestätigt das: «Es werden keine Provisionen für Abschlüsse im Bereich der Grundversicherung bezahlt, weder an Vermittler noch an Mitarbeiter», sagt eine Sprecherin.

Sanitas wiederum betont, die Versicherung verfüge über ein Vertriebsmodell, das sich deutlich von der Konkurrenz unterscheide. So verzichte Sanitas weitgehend auf eigene Agenturen vor Ort. Im Gegenzug arbeite Sanitas mit langjährigen Vertriebspartnern zusammen. Deshalb würden die Kosten höher ausfallen als bei anderen Kassen.

Nun ist der Bundesrat am Zug

Der Bundesrat ist nun im Auftrag des Parlaments daran, eine Branchenlösung in Sachen Provisionen für allgemeinverbindlich zu erklären. Dazu muss jedoch das Gesetz geändert werden. Der Verband Santésuisse will dies jedoch nicht abwarten. Präsident Heinz Brand will erreichen, dass die Vereinbarung unter seinen Mitgliedern freiwillig per nächsten Herbst in Kraft tritt. Da Abkommen will die Provisionen zur Kundengewinnung beschränken und die lästigen Anrufe von Callcentern verbieten.