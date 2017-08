In touristischen Vierteln wie dem Quartier Latin oder dem Marais bringt dies auch etliche Probleme mit sich, verwandeln sich doch ganze Gebäude in Internet-Absteigen. Der Pariser Stadtrat will deshalb in den nächsten fünf Jahren 12'000 zusätzliche Hotelbetten schaffen.

Der innere Stadtkern von Paris, wo sich die allermeisten Touristen konzentrieren, stösst jedoch immer mehr an seine Grenzen – was sich auch in den hohen Miet- und anderen Preisen äussert. Die Behörden versuchen deshalb, die Touristenströme besser zu kanalisieren. Um die langen Wartezeiten am Eiffelturm zu bekämpfen, wurde neu die Reservation per Internet – und mit festen Besuchszeiten – geschaffen.

Zudem wird das Tourismusangebot auf die ganze Agglomeration von Paris erweitert. Ein neuer Renner ist zum Beispiel der grösste Frischmarkt Europas in der Pariser Vorstadt Rungis. Um drei Uhr in der Früh müssen die umtriebigen Fisch- und Früchtehändler immer häufiger für chinesische Reisefotografen posieren. Auch die Exkursionen zu den Loire-Schlössern werden ausgebaut, und dank einer neuen TGV-Linie wird etwa auch die von Grund auf renovierte Weinstadt Bordeaux zu einer aufstrebenden Destination: In zehn Jahren hat sie die Besucherzahlen auf jährlich sechs Millionen verdoppelt.

Für einen weiteren Schub dürften die Olympischen Spiele sorgen. Anfang Woche wurde bekannt, dass sich das Internationale Olympische Komitee (IOK) mit zwei verbliebenen Kandidaten auf die nächsten Vergaben geeinigt habe: Paris soll Austragungsort im Jahr 2024 werden, Los Angeles 2028. Die Amerikaner liessen den Franzosen den Vortritt, da sie neu mit 1,8 Milliarden Dollar IOK-Zuschuss rechnen können. Der offizielle Beschluss durch die Komitee-Mitglieder im September in Lima (Peru) scheint damit nur noch eine Formalität. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüsste die «sehr wichtige Etappe».

Die Pariser Bürgermeister Anne Hidalgo bemühte sich, die Beschlussfassung nicht schon für ausgemacht zu nehmen. Doch die Erleichterung über die Vergabe ist in der französischen Hauptstadt weitherum spürbar. Und das nicht nur, weil Paris schon mehrfach vergeblich für die Austragung der Olympischen Spiele kandidiert hatte.