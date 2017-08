Für das Werk des französischen Künstlers Saype waren 400 Liter einer biologisch abbaubaren Farbe notwendig. Diese basiert auf natürlichen Pigmenten, sowie auf Milchproteinen, sagte Olivier Guignard, Präsident des VW-Käfer-Clubs Lémania, am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda.

Nach ungefähr drei Monaten wird wortwörtlich Gras über die Sache gewachsen sein. Für die Natur blieben keine Schäden zurück. Zum Treffen am kommenden Wochenende in Château d'Oex werden 1500 VW-Käfer und VW-Bussen in und 10'000 bis 15'000 Besucher erwartet.