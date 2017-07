Der für den Logistiker wichtige Bruttogewinn (Rohertrag) stieg um 3,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken gegenüber dem Vorjahressemester, wie Kühne+Nagel am Dienstag mitteilte. Wobei im zweiten Quartal eine Beschleunigung resultierte.

Trotz grossem Margendruck stieg der Betriebsgewinn (EBITDA) um 1,3 Prozent auf 554 Millionen Franken. Der Reingewinn erreichte mit 356 Millionen Franken das Vorjahresniveau.

In der Seefracht wuchs Kühne+Nagel mit einem Volumenanstieg um 7,7 Prozent im ersten Semester schneller als der Markt. In der Luftfracht legte die Tonnage im zweiten Quartal mit 18 Prozent doppelt so schnell zu als der Markt.

Gemäss dem Logistikkonzern legten auch die Umsätze und Erträge in den Bereichen Landverkehre und Kontraktlogistik deutlich zu.

Konzernchef Detlef Trefzger will sich im zweiten Halbjahr wieder auf Volumenzuwachs und weitere Produktivitätssteigerungen konzentrieren.