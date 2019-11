Kuba zieht weniger ausländische Investitionen an

Den Angaben von der Pressekonferenz auf der Jahreshandelsmesse zufolge seien seit Oktober des vergangenen Jahres 25 Investitionsprojekte vereinbart worden - verglichen mit 40 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Neben dem Konflikt mit den USA habe Kubas Wirtschaft in den vergangenen Jahren auch an Attraktivität verloren, da sie aufgrund des Wegfalls des wichtigsten Verbündeten Venezuela und eines daraus resultierenden Rückgangs der Subventionen in eine Krise geraten sei. Im vergangenen Jahr fehlte es an allem - von Kraftstoff bis zu Medizin und bestimmten Lebensmitteln.