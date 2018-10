Nun hat es ihn selber erwischt. John Flannery muss seinen Posten als CEO von General Electric räumen, nachdem erst im Juni 2017 das Ruder übernommen hatte. Damit muss jener Mann gehen, der in der Schweiz für den Abbau von über 2000 Industrie-Jobs steht.

In der Medienmitteilung ist Flannery dem US-Industriekonzern gerade noch einen einzigen Satz wert: «Mr. Culp (der neue CEO, die Red.) wird John Flannery als Verwaltungsratspräsident und CEO ablösen.» Mehr nicht.

Flannery wurde die Energiesparte von GE zum Verhängnis, die wichtige Bestandteile im Kanton Aargau hat. Der Konzern werde die angekündigten Werte nicht erreichen, weil sich die Energiesparte erneut schlechter als erwartet entwickle. Alle anderen Sparte hingegen würden ihre Ziele voraussichtlich erreichen.

Schon in den vergangen Quartalen wurde GE stark durch die Energiesparte belastet. Analysten bezeichnen diese mitunter als Fass ohne Boden, weil der Abwärtstrend nicht zu stoppen scheint.

Offenbar ist der GE-Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die Energiesparte dauerhaft die finanziellen Erwartungen nicht wird erreichen können. Der Konzern rechnet damit, den gesamten Goodwill in der Bilanz abschreiben zu müssen. Derzeit wird dieser noch mit 23 Milliarden in den Büchern geführt. GE hatte die Energiesparte dem französischen Konzern Alstom für fast 10 Milliarden Dollar abgekauft – und hat damit massiv überbezahlt.

Als Architekt der Übernahme gilt John Flannery, der damals noch Chef der Abteilung «Business Development» war. Flannery lobte sich damals gleich selber. Die Übernahme sei «hochgradig strategisch» und habe «exzellente langfristige Wachstumsperspektiven». Stattdessen musste Flannery später tausende von Stellen abbauen, weil international das Geschäft wegbrach.

Der neue Chef macht auf Optimismus

Anfang 2016, also kurz nach der Übernahme, zählte General Electric in der Schweiz noch 5300 Stellen. Im Juni 2018, also rund zwei Jahr später, waren es noch 2800 Stellen, also rund 2500 weniger. Davon gingen etwa 100 noch zum Schweizer Industriekonzern ABB über, weil dieser von GE noch das Geschäft «Power Industrial Solutions» abkaufte. Also gingen unter GE etwa 2400 Stellen verloren.

Neuer Chef wird mit Lawrence Culp ein Externer. Culp war zuvor von 2000 bis 2014 der CEO und Präsident von Danaher, wie GE ein amerikanischer Mischkonzern. Culp machte trotz des Niedergangs von GE auf Optimismus: «GE ist noch immer ein starkes Unternehmen», sagt der neue starke Mann. Es ein Privileg für so ein ikonisches Unternehmen zu arbeiten. An der US-Börse hat GE seit Anfang 2017 rund 65 Prozent an Wert verloren.