Neben den Geschäften sind auch Weihnachtsmärkte ein beliebter Ort, um für die Liebsten nach einem Geschenk zu suchen oder einen Glühwein zu trinken. Obwohl es in den Tagen kurz vor Weihnachten regnerisch war, sind die Organisatoren verschiedener Märkte in der Nordwestschweiz zufrieden. Die Veranstalter in Basel gehen davon aus, dass in diesem Jahr über 900'000 Personen den Markt besucht haben. Viele Gäste seien extra aus dem Ausland angereist, schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. In Basel sei das Wetter sogar insgesamt besser gewesen als im vergangenen Jahr, sagt eine Sprecherin des Standortmarketings Basel-Stadt. Zwar habe es auch in diesem Jahr an zwei Wochenenden geregnet. Allerdings hätten genau dann auch die Sonntagsverkäufe stattgefunden, deshalb sei der Markt trotzdem gut besucht gewesen. Sturmtief Zubin, das Mitte Dezember über die Schweiz fegte, habe am Markt ebenfalls keine Schäden angerichtet. Der Markt auf dem Münsterplatz musste nur einmal rund 30 Minuten früher schliessen, weil der Wind zu stark war.

In Aarau sorgte das Sturmtief kurzzeitig ebenfalls für Aufregung. «Der Sturm war ein grosses Problem», erinnert sich ein Sprecher des Aarauer Organisationskomitees. Die Stände hätten schliesslich aber keinen Schaden genommen. Das Wetter sei gesamthaft aber besser gewesen als im Vorjahr.

In Aarau fand der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erst zum zweiten Mal statt. Wie viele Besucher den Markt besucht haben, können die Organisatoren nicht sagen, es seien aber mehr gewesen als im letzten Jahr.

In Luzern waren die Veranstalter ebenfalls zufrieden mit dem Wetter. Zwar sei es Ende November noch sehr warm gewesen, und entsprechend wenige Besucher hätten sich auf den Friedhofsplatz in Luzern verirrt, so ein Sprecher des Organisationskomitees. Je kühler es wurde, desto mehr Menschen hätten den Markt aber besucht. Entsprechend erleichtert seien die Aussteller gewesen, denn zu Beginn habe sich Nervosität breitgemacht. «Am Anfang wurde natürlich gejammert, aber am Schluss waren die meisten sehr zufrieden und kommen auch im nächsten Jahr wieder», so der Sprecher. (rba)