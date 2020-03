Kompletter Buchungseinbruch: Swiss streicht jeden zweiten Flug

Der Lufthansa-Konzern mit ihrer Tochter Swiss greift wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidemie zu drastischen Massnahmen. Der Flugplan wird rigoros zusammengestrichen. In den nächsten Wochen werde die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden, teilte Lufthansa am Freitag mit. Dabei wolle man die weitere Entwicklung der Nachfrage beobachten. Die Massnahme diene dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern. Mittlerweile seien von den Buchungseinbrüchen alle Verkehrsgebiete betroffen, schreibt Lufthansa in ihrer Mitteilung.

Die Swiss ihrerseits gab darauf bekannt, dass sie im März und April ihre Kapazitäten ebenfalls um bis zu 50 Prozent verringern werde. Die Streichungen betreffen vor allem die Kurzstrecken-Verbindungen. Während die Lufthansa ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken will, ist das bei der Swiss noch kein Thema. «Wir prüfen verschiedene Massnahmen, um die Kosten zu reduzieren», sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller auf Anfrage. Mögliche Massnahmen seien ein Einstellungsstopp oder die Einführung von Kurzarbeit. Noch sei aber nichts entschieden. Die Swiss werde Anfang Woche über weitere Schritte informieren.

Ebenfalls noch nicht entschieden sei, welche Flugverbindungen gestrichen werden. Aktuell werden die Flugverbindungen und deren Auslastung geprüft. Es treffe sowohl die Kurz- als auch die Langstrecken, sagt Müller. Hauptsächlich werde es aber die Verbindungen an Flugziele in Europa treffen. «Wir streichen aber nicht einfach jede zweite Destination», betont die Swiss-Sprecherin. Es sei vielmehr ein Ausdünnen des Netzes. Zudem werde der Lufthansa-Konzern Flüge bündeln, um möglichst viele Destinationen weiterhin anbieten zu können.