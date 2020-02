Knall bei der Credit Suisse: Thiam tritt zurück

(gb.) Per 14. Februar tritt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse zurück. Dies meldet die Bank am Freitagmorgen in einer Mitteilung.

Im Communiqué lobt Verwaltungsratspräsident Urs Rohner den scheidenden CEO für seine Verdienste: «Unter der Leitung von Tidjane Thiam hat die Credit Suisse zugleich eine neue strategische Ausrichtung vollzogen, die Kapitalreserven gestärkt, Kosten reduziert, Risiken abgebaut, Vielfalt gefördert und einen ausserordentlich hohen Grad der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen erzielt.»

Nachfolger Thiams wird das bisherige Geschäftsleitungsmitglied Thomas Gottstein. Seit 2015 ist er Leiter des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse.