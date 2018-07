Patrik Gisel musste lange auf seine Chance warten. Im Oktober 2015 bekam er sie dann endlich, als Vincenz zurücktrat und er zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Die Nachfolgeregelung war allerdings von langer Hand geplant. Zwar konnte ein Headhunter eine Kandidatenliste einreichen, doch Interviews wurden keine durchgeführt. Es war also klar, dass Gisel nachrücken würde.

Im Jahr 2016 sagte Gisel in einem Interview: «Wir haben viele Jahre den Kurs von Raiffeisen gestaltet und die Strategie gemeinsam definiert. Somit ist Kontinuität in jedem Fall garantiert.» Diese Nähe zum Raiffeisen-Übervater wurde Gisel zum Verhängnis. Zwar hat er in den letzten drei Jahren viele zweifelhafte Firmenzukäufe wieder rückgängig gemacht. Doch letztlich war es auch Gisel, der die vielen Akquisitionen mitgetragen hat. Schwer wiegt insbesondere, dass er einer Beteiligung im Umfang von 100 Millionen Franken ohne vertiefte Buchprüfung zustimmte. Es handelte sich um die Firma Investnet, die neben einer weiteren Beteiligung im Zentrum der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steht. Auch hatte Gisel seit Jahren Kenntnis von den privaten Deals seines Vorgesetzten, doch aktiv eingemischt hat er sich nie. Möglicherweise glaubte er, dass dies für seine beruflichen Ambitionen nicht förderlich wäre.

Im Communiqué, das Raiffeisen verschickte, stärkt der Verwaltungsrat dem scheidenden Raiffeisenchef nochmals den Rücken. «Der Verwaltungsrat (…) hält ausdrücklich fest, dass weder das im Juni 2018 abgeschlossene Enforcement-Verfahren der Finanzmarktaufsicht Finma noch die Zwischenresultate der laufenden unabhängigen Untersuchung zur ‹Ära Pierin Vincenz› Patrik Gisel aufsichtsrechtlich belasten – seine Integrität steht ausser Zweifel.» Angesichts der Deutlichkeit, mit der die Finanzmarktaufsicht nicht nur Vincenz, sondern die gesamte Geschäftsleitung rügte, ist diese Wertung des Verwaltungsrats erstaunlich und nur schwer nachvollziehbar.

Mit dem Rücktritt Gisels auf Ende Jahr besteht nun die Chance auf einen echten Neuanfang. Das Reinemachen ist nicht erledigt und wird weitergehen. Spätestens nach der Erneuerung des Verwaltungsrats, inklusive der Wahl eines neuen Präsidenten oder einer Präsidentin im Herbst, dürfte es zu weiteren Rücktritten in der Geschäftsleitung kommen.