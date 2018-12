Während Monaten hielt sich das Gerücht: Die UBS soll mit der Deutschen Bank zusammengehen. Jetzt erteilte der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, dem Ansinnen eine Abfuhr. Für eine Übernahme «sehe ich keine Anzeichen», sagte er in einem Interview mit der «Bild am Sonntag».

Die Deutsche Bank steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Sie will sich aber selbst aus dem Loch hocharbeiten. Zumindest ist das der Wille des Konzernchefs. «Jetzt arbeiten wir daran, die Erträge zu steigern. Wir sind auf dem besten Weg zum ersten Gewinn nach drei Jahren», sagte er. Die Aktie schoss am Montag um über drei Prozent in die Höhe. Auch die Titel der UBS legten leicht zu.