Kompensationen sind die Regel

Ausgleichszahlungen sind in der Finanzwelt allerdings eher die Regel als die Ausnahme, vor allem bei höheren Angestellten. In den allermeisten Fällen werden die aufgeschobenen und durch den Jobwechsel verloren gegangenen Bonuszahlungen in ähnlicher Höhe vom neuen Arbeitgeber kompensiert.

Modelle, die Auszahlung von variablen Vergütungen auf mehrere Jahre aufzuschieben, wurden unter anderem deshalb eingeführt, um wichtige Mitarbeiter langfristig an ein Institut zu binden und kurzfristiges risikoreiches Gewinnstreben zu unterbinden. Mit der Kompensation von ausgefallenen Boni wird dieses Modell ad absurdum geführt.