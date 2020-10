Kampf um die Verantwortung der Konzerne: Mobilisierung total mit 3,9 Millionen Franken

Im Gegensatz zur Wirtschaft geben die Organisationen, welche die KVI unterstützen, transparent Einblick in ihre Zahlungen. Fastenopfer hat in sechs Jahren 150'000 Franken Mitgliederbeiträge bezahlt und 100'000 Franken in den Abstimmungsfonds. Greenpeace berappte 150'000 (Beitrag) und 100'000 Franken (Fonds), der WWF 60'000/118'500, Amnesty 25'000/50'000 und Heks 40'000/120'000. Swissaid zahlte insgesamt 125'000 Franken, Alliance Sud alimentierte den Fonds mit 45'000 Franken.

Swissaid verwende auch Spendengelder, weil man sich «für politische Veränderungsprozesse in der Schweiz engagieren» müsse. Das habe die eigene Goldstudie gezeigt. «Die von uns unterstützten Projekte leiden heute darunter, dass billiges, weil falsch deklariertes Gold oder Gold aus Konfliktgegenden in die Schweiz gelangt.» Die Spender würden umfassend über das politische Engagement informiert.

Die Initianten verfügen auch über grosse personelle Ressourcen. Bis zu 8000 Freiwillige beteiligen sich an den Standaktionen der 400 Lokalkomitees. 15'000 weitere Freiwillige können bei Bedarf aufgeboten werden. Und 46'000 Menschen schrieben 600'000 Postkarten an Bekannte und Freunde. All das verdeutlicht, was die Initianten seit inzwischen sechs Jahren tun: Mobilisierung total.