Reto Kaul (30) aber glaubt nicht an Kafka. Der Arzt glaubt an Software-Lösungen. Er sitzt in einem Zürcher Café unweit jenes Co-Working-Raums, in dem er lange Zeit an einer Lösung für die wachsende Bürokratie in den Spitälern herumgetüftelt hat. 2011 gründete er mit zwei anderen jungen Ärzten und einem Informatiker das Startup Sublimd. Ihr Ziel: eine Software zu entwickeln, die den Ärzten einen Grossteil der Dokumentationsarbeit abnimmt.

Kaul hat zwei Jahre am Universitätsspital Zürich gearbeitet. «Nach dem Besuch beim Patienten hatte ich jeweils kaum Zeit, um zu recherchieren. Ich musste sofort mit dem Dokumentieren beginnen.» Das sei ohne Zweifel ein wichtiger Arbeitsschritt. «Die Software, die die Spitäler dafür verwenden, hat mich teilweise aber schockiert. Eines der Probleme ist, dass viele Ärzte nicht Technik-affin sind. Die Schnittstelle zwischen den beiden Berufsfeldern fehlt», erzählt Kaul.

Die Idee hinter seiner Software ist einfach. Einen Teil der Informationen erfassen die Patienten selber auf dem Tablet. Das Programm stellt ihnen verschiedene Fragen zur Art und Schwere ihres Gebrechens. Bislang ist das auf 16 Sprachen möglich. Der Arzt oder Pfleger erhält dadurch bereits vor der Konsultation eine erste Übersicht über das Problem des Patienten.

Die Datenerfassung ist das eine. «Darüber hinaus gibt das Programm Empfehlungen für weitere Untersuchungen ab und hat ein Warnsystem. Es fragt den Arzt: ‹Hey, hast du an diese mögliche Diagnose gedacht?›» In Testläufen hat das Programm eine durchschnittliche Zeiteinsparung von 14 Minuten pro Patient gebracht.

Und es hat bereits erfolgreich Fuss gefasst: Auf der Notfallstation des Kantonsspitals Graubünden läuft eine Pilotphase. Das Programm kommt zum Einsatz, wenn gerade kein Arzt zur Verfügung steht. Drei Arztpraxen setzen ebenfalls auf die digitale Lösung von sublimd.

Kafka oder Kaul

Die partielle Auslagerung der Bestandesaufnahme an die Patienten, wie sie Kauls Software vorsieht, erntet aber auch Kritik. Von Basil Caduff, Chefarzt am Spital Limmattal, zum Beispiel. Er sieht darin nicht primär eine Entlastung von bürokratischen Pflichten, sondern eine weitere Schmälerung der medizinischen Kernkompetenz von Ärzten und Pflegenden.

«Dieses Programm nimmt den Ärzten ja genau das weg, worin eigentlich ihre Kernaufgabe besteht: Im Anamnesegespräch herausfinden, woran jemand leidet und die richtigen Massnahmen einleiten. Was soll denn der Arzt mit dem Patienten machen, wenn das wegfällt», fragt Caduff.

Reto Kaul versteht die Kritik. Das Patientengespräch ersetze das Programm natürlich nicht. «Der Arzt als zweite Instanz bleibt wichtig. Die Sicherheit steigt durch die doppelte Befragung aber deutlich an. Schliesslich kann es auch einem Arzt mal passieren, dass er etwas vergisst.»

Er hofft, dass seine mehrfach preisgekrönte Software dereinst zu einer Standardanwendung in Schweizer Spitälern und Arztpraxen wird. Ob er recht behält mit seiner Prognose, dass durch die gut durchdachte Digitalisierung alles einfacher wird, oder ob Kafkas Schleimthese schliesslich doch obsiegt, das bleibt vorläufig ungeklärt. Kafka oder Kaul: Es wird sich weisen.