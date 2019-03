Wenige Kilometer voneinander entfernt befinden sich in Basel zwei der weltgrössten Pharmakonzerne. Und dennoch haben die beiden Giganten bislang nur sehr punktuell die Klingen gekreuzt. Beide sind zwar wichtige Spieler im Bereich der Krebsbekämpfung, doch nur selten kam es bei den Anwendungsgebieten zu Überschneidungen. Auch sonst gab es kaum direkte Duelle.

Dies hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert und spitzt sich nun weiter zu. Inzwischen greift Novartis den Konkurrenten Roche direkt an. So stellt die Novartis-Tochter Sandoz eine Kopie des Roche-Kassenschlagers Rituxan her. Das Mittel wird gegen eine Form von Blutkrebs und rheumatoide Arthritis eingesetzt.

Rituxan hat Roche seit 2010 im Schnitt jährlich rund 6,8 Milliarden Franken eingespielt. Damit ist es nun vorbei. Im vergangenen Jahr musste das Präparat in Europa eine Umsatzeinbusse von 47 Prozent hinnehmen, da der Patentschutz abgelaufen ist. Die Kopie von Novartis klingt ziemlich ähnlich wie das Original: Rixathon.

Seltene Muskelkrankheit

Doch das Geschäft mit neuartigen Generika, sie werden Biosimilars genannt, ist nicht ohne Tücken. In den USA musste Novartis jüngst einen Rückschlag hinnehmen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verlangte weitere Informationen, um Rixathon zuzulassen. In der Folge entschied Novartis, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.

Der Grund: Bis der Pharmakonzern hätte starten können, hätten andere Konkurrenten schon weite Teile des Marktes abgegraben. Für Roche gibt es daher keinen Grund, aufzuatmen.