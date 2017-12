Der Höchststeuersatz für Familien und Alleinstehende soll auf 37 Prozent sinken, sagte der Chef des Finanzausschusses im US-Senat, Orrin Hatch am Mittwoch in Washington.

Die Fachausschüsse von Senat und Repräsentantenhaus hatten am Mittwoch damit begonnen, ihre beiden Steuervorschläge, die sich in erheblichen Details unterscheiden, miteinander abzustimmen, um dann einen gemeinsamen, in beiden Kammern abstimmungsfähigen Gesetzentwurf daraus zu machen.

Zunächst soll das gemeinsame Papier jedoch noch US-Präsident Donald Trump zur Prüfung vorgelegt werden. Der Präsident will das Gesetz im Falle positiver Abstimmungen in Senat und Abgeordnetenhaus möglichst noch vor Weihnachten unterschreiben. Die Mehrheiten gelten als wahrscheinlich, besonders im Senat aber als nicht gesichert.