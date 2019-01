Die Schweiz soll grün bleiben und ihre Natur erhalten. Deshalb soll Kulturland nicht weiter zugebaut werden. Die Initianten der Zersiedelungsinitiative fordern ein Einfrieren der Bauzonen auf heutigem Stand. Das Volk stimmt in einem Monat darüber ab.

Die hehre Absicht der Initianten wäre mit Nebenwirkungen verbunden, wie eine gestern veröffentlichte Studie zeigt, die das Bundesamt für Raumplanung (ARE) in Auftrag gegeben hat. Das Fazit der Studienautoren vom Büro Fahrländer Partner lautet: Wenn die Bauzonen eingefroren werden, steigen in weiten Teilen der Schweiz die Immobilienpreise.

Begründet wird das so: Verknappt sich das Angebot eines Gutes, so steigt dessen Preis. Wenn nun die Gemeinden ihre Bauzonen einfrieren müssen, führt das bei wachsender Bevölkerung zu einer Verknappung der Bauzonen. In der Theorie sollten deswegen auch die Baulandpreise steigen, was wiederum die Immobilienpreise und auch die Mieten in die Höhe treibt.

Neue Hochhäuser unnötig

Allerdings beeinflussen auch andere Faktoren wie die Anbindung an den öV oder die Höhe der Gemeindesteuern die Immobilienpreise, wie die Studie nachweist. Trotzdem ist nun statistisch erhärtet, dass der Anteil der unüberbauten Bauzonen einer Gemeinde einen signifikanten Einfluss auf die Immobilienpreise hat. Kurz: Knappe Baulandreserven führen zu hohen Preisen.