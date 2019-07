Der Iran werde die Urananreicherung je nach technischem Bedarf schrittweise auf 5 bis 20 Prozent erhöhen. Zunächst würden noch einige technische Details geregelt.

Vizeaussenminister Abbas Araghchi bezeichnete den iranischen Schritt als legitim und im legalen Rahmen des Wiener Abkommens. "Wir haben nach dem Ausstieg der USA im vergangenen Jahr der Diplomatie ein Jahr Zeit gegeben ... aber ohne Ergebnisse", sagte Araghchi. Dennoch sei der Weg für eine diplomatische Lösung weiterhin offen.

Höchstgrenze von 3,67 Prozent

Am Sonntag läuft das Ultimatum des Iran an die verbliebenen Vertragspartner im internationalen Atomabkommen ab. Die Führung in Teheran hatte Anfang Mai angekündigt, vom 7. Juli an die vertraglich vereinbarte Höchstgrenze für die Anreicherung von Uran zu überschreiten, sollte bis dahin keine Einigung über die Abfederung der US-Sanktionen erzielt werden.

Das Abkommen aus dem Jahr 2015 sieht eine Höchstgrenze von 3,67 Prozent bei der Uran-Anreicherung vor. Seit der einseitigen Aufkündigung des Abkommens durch die USA im vergangenen Jahr ist die Zukunft des Vertrags ungewiss. Die EU pocht auf dessen Einhaltung. Anfang der Woche hatte der Iran bereits die erlaubte Menge von 300 Kilogramm niedrig angereichertem Uran überschritten.

Hochangereichertes Uran wird auch zum Bau von Atombomben benötigt. Anlass der Vereinbarung von 2015 war gerade die Sorge der internationalen Gemeinschaft, der Iran könne Atomwaffen bauen.

Macron warnt Ruhani

Kurz vor dem angekündigten Verstoss des Irans gegen das Atomabkommen warnte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seinen iranischen Kollegen Ruhani vor dem "Risiko einer Schwächung" des Abkommens. Ruhani bekundete Interesse an einer Rettung des Vertrages.

In dem Telefonat mit Ruhani wenige Stunden vor dem Ablaufen eines iranischen Ultimatums an die verbliebenen Vertragspartner habe Macron seine "starke Beunruhigung" auch vor den möglichen Folgen eines weiteren Verstosses gegen das Abkommen bekundet, erklärte das französische Präsidialamt am Samstagabend in Paris.

In dem mehr als eine Stunde dauernden Telefonat habe Macron zudem angekündigt, sich bis zum 15. Juli um eine Wiederaufnahme der Gespräche mit allen Vertragspartnern zu bemühen. In den kommenden Tagen werde er mit allen Parteien beraten, um eine Deeskalation der derzeitigen Spannungen im Atomstreit zu erreichen.

Ruhani seinerseits sagte nach offiziellen Angaben, der Iran sei bereit, Gespräche mit Washington aufzunehmen. Allerdings müssten zuvor alle Sanktionen gegen die islamische Republik aufgehoben werden. Dass die USA diese Bedingung erfüllen, gilt allerdings als ausgeschlossen.

Teheran hoffte auf Aufschwung

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen im vergangenen Jahr und neuen drastischen US-Wirtschaftssanktionen hatte sich der Iran zunächst dennoch weiter an das Abkommen gehalten. Inzwischen sieht er sich jedoch getäuscht. Teheran hatte sich vom Atomabkommen einen erleichterten Export seiner Güter - vor allem Öl - und damit einen Wirtschaftsaufschwung erhofft.

Die verbliebenen Partner des Abkommens - China, Russland, Frankreich, Grossbritannien und Deutschland - wollten bisher trotz des US-Widerstands die Vereinbarung retten. Allerdings haben sie bisher kein Mittel gefunden, die Sanktionen der USA zu neutralisieren.

Ruhani warf den USA erneut vor, einen "Wirtschaftskrieg" zu führen. Dies sei ein "terroristischer Akt". Die US-Politik werde die Spannungen in der Region erhöhen. Das zu verhindern, sei Pflicht der Europäer.