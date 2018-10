Es gibt sie in der Raumfahrt, es gibt sie für die Kaffeemaschine und neu gibt es sie auch zum Übernachten: Kapseln. Das erste Kapselhotel des Landes öffnet am 5. November in Luzern.

Wie "20 Minuten" berichtet, soll das Capsule Hotel Lucerne über 19 Schlafplätze verfügen, die jeweils eine Fläche von drei Quadratmetern beanspruchen. Es ist Schlafen auf engem Raum, dafür Schlafen für wenig Geld: Eine Übernachtung kostet 48 Franken in der günstigsten Preisklasse, für 60 Franken bekommt man eine geräumigere Schlafbox.

Hinter dem Kapselhotel steht ein Kollektiv, das sich «Hirschengraben Coworking + Innovation» nennt. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Vorstandsmitglied Martin Taplik: «Mit dem Kapselhotel wollen wir die digitalen Nomaden zusammenführen.»

Denn die Unterkunft ist nur ein Teil eines grossen Co-Working-Spaces, der am Hirschengraben am 1. Oktober 2018 eröffnet wurde. 26 Arbeitsplätze stehen zur Verfügung, gemäss Taplik ist die Hälfte davon schon vermietet. Zielgruppe des Hotels sind also Geschäftsleute oder Jungunternehmer aus der Start-Up-Szene, «die die Synergien vom Coworkingspace und des capsule hotels nutzen möchten», so Taplik.

Oder anders gesagt: Wer bis spätabends arbeitet und mit dem letzten Zug nicht mehr zurück nach Zürich will, kann neu in der direkten Nähe seines Arbeitsplatzes übernachten. Gleichzeitig richtet sich das Angebot laut Taplik aber auch an Touristen, die für wenig Geld übernachten wollen.