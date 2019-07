In der Stadt Luzern stossen die Hotels in den Hochsommermonaten an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch in der übrigen Zentralschweiz sind sie gut gebucht. «Die Rückmeldungen der Hoteliers lassen auf eine gute Sommersaison schliessen. Für den Zeitraum von Juli bis Mitte September rechnen wir in der Stadt mit einer Zimmerauslastung von rund 90 Prozent», sagt Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus. Auch die Hotels in den anderen Gebieten der Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee seien gut unterwegs.

Was die Hoteliers besonders freut: Sie waren dank der ungebrochen hohen Nachfrage in der Lage, in den verschiedenen Herkunftsmärkten höhere Zimmerpreise durchzusetzen. «Bereits im Vorjahr erreichten die Preise einen Rekord. In diesem Stil dürfte es Schritt um Schritt weitergehen. Das ist wichtig, denn der Investitionsbedarf ist in der Hotelbranche hoch», so Perren.

Luzerner Hotelpreise im Schweizer Durchschnitt

Im vergangenen Jahr stieg der durchschnittliche Zimmererlös pro Gast um 2,4 Prozent auf mehr als 143 Franken. Das entspricht ziemlich genau dem schweizerischen Durchschnitt. Zu Vergleich: In Zürich, wo 70 Prozent der Hotelgäste Geschäftsleute sind, liegt das Mittel nur 24 Franken höher.