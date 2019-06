Tipp-Ex, Knirps, Post-its – allesamt Produkte, die so erfolgreich waren, dass sie als Bezeichnung für eine ganze Gattung in den Sprachgebrauch aufgenommen wurden. So auch Pampers, die Windel-Marke des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble – seit Jahren der unbestrittene Marktführer. Pampers besitzt in Westeuropa einen Umsatzanteil am Gesamtmarkt von 41 Prozent, wie Zahlen des Marktforschers Euromonitor International aufzeigt. In der Schweiz sind es gar über 60 Prozent. Das Marktvolumen beträgt hierzulande über 143,5 Millionen Schweizer Franken – respektive 18,8 Millionen Kilogramm Bekleidung für den Baby-Popo.

Doch laut neusten EuromonitorZahlen, die dieser Zeitung vorliegen, verliert Pampers an Boden: Eigenmarken wuchsen über die letzten fünf Jahre hinweg knapp viermal so schnell wie Pampers; seit 2015 verliert letztere sogar Marktanteile. «Unsere Eigenmarke Milette hat in den letzten Jahren in der Tat Aufschwung erlebt im Vergleich zu Pampers», sagt ein Migros-Sprecher. Auch Coop bestätigt die Tendenz.

Manon Quillere, Analystin bei Euromonitor International, macht für den Siegeszug der Eigenmarken deren günstige Preise und die gute Qualität verantwortlich. Auf dem Vormarsch, auch wenn weiterhin ein Nischenmarkt, seien ausserdem Start-ups mit natürlichen Windeln, die chemiefrei sind. Verglichen mit Westeuropa vertrauen die Schweizer Konsumenten jedoch sowohl Pampers als auch den Eigenmarken deutlich stärker als anderen internationalen Anbietern wie Huggies von Kimberly-Clark oder Start-up-Produkten. Luana Rossi