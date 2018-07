Marktleader Louis Vuitton hat im letzten Jahr allein in seinem Kernmetier Lederkoffer und -taschen einen Absatz von 9,3 Milliarden Euro erzielt. Damit verhilft er dem Stammhaus LVMH zur grössten Börsenkapitalisierung Frankreichs.

«Vuitton», wie man unter Insidern sagt, kriegt nun aber Konkurrenz: Gucci will nach eigenen Angaben schon in zwei Jahren 10 Milliarden Euro Umsatz einfahren. Die flamboyant-barocke, zum französischen Konzern Kering gehörige Italomarke kam im letzten Geschäftsjahr erst auf 6,2 Milliarden Umsatz.

Sie registrierte dabei aber ein Wachstum von 42 Prozent, das Keringvorsteher François-Henri Pinault als «phänomenal» bezeichnet. Der Ehemann der Schauspielerin Salma Hayek verstärkt den Online-Auftritt von Gucci und zieht damit die begehrten «Millennials» von den USA bis Fernost an, also die um die Jahrtausendwende geborenen Jungkonsumenten. Für sie soll Luxus kein Luxus mehr sein.

Das Duell der beiden Marktleader Vuitton und Gucci befeuert nicht nur ihre beiden Mutterkonzerne LVMH und Kering, die Luxus-Nummern eins und zwei vor dem Schweizer Richemont. Es verhilft der ganzen Branche zu einem noch nie da gewesenen Aufschwung, den das Beraterbüro Bain&Co. weltweit auf 7 Prozent im Jahr beziffert.

Peinliches Spiegelgefecht

Der Motor hinter dem Zweikampf Vuitton vs. Gucci ist jedoch weder Geld noch Glamour – sondern ziemlicher Hagestolz. Dass Gucci seinen Rivalen zum Massstab nimmt, hat seinen tieferen Grund im Führungsanspruch zweier unscheinbarer, mittlerweile grau melierter Geschäftsherren.

LVMH mit Vuitton gehört Bernard Arnault, dem reichsten Franzosen mit 73 Milliarden Euro Privatvermögen. Kering mit Gucci wird von François Pinault – dem Vater von François-Henri – kontrolliert, der laut der Pariser Zeitschrift «Challenges» 31 Milliarden Euro auf die Waage bringt.

Die beiden Luxusmagnaten sehen sich nicht nur ähnlich: Beide führen Dutzende von Marken in ihrem Sortiment, beide stecken ihre Profite in zeitgenössische Kunst, teilweise sogar in die gleichen Künstler wie Jeff Koons. Die Rivalität der zwei Alter Egos sitzt offenbar tief. Sie haben sich zwar schon gegenseitig durch ihre imposanten Kunstsammlungen geführt, um das Branchengerede über ihr peinliches Spiegelgefecht zum Verstummen zu bringen; doch wenn es ums Geschäft geht, lassen sie ihre wichtigsten Marken Vuitton und Gucci wie Rennpferde gegeneinander los.