«Ich will nicht Leute einstellen, die ich je nach Saison wieder entlassen muss»: Dieser Ostschweizer will Schweizer Daunen vor dem Abfallkübel retten

Ilias Eker steht vor dem Füllkasten, in dem die Daunen beinahe schweben. Ein Saugrohr wie das eines Staubsaugers saugt die kleinen weissen Federn ab und bläst hinter ihm auf der Füllwaage das Duvet auf. Viel muss nicht rein, ein paar hundert Gramm der Gänsefederchen und die Decke ist flauschig. Ist der Stoff gefüllt spannt Eker die Decke auf einen Rahmen, gleicht mit einer Latte die Füllung aus. Dann näht die Steppmaschine gleichmässige Quadrate hinein, fertig ist das Duvet.

Noch ein Einmann-Betrieb

Zwischendrin berät Eker am Telefon Kunden oder sieht sich ihre Kissen und Decken an. Die Halle ist geräumig. Sie bietet Platz für die Steppmaschine, weitere Nähmaschinen, Waschanlagen, grossen, leichten Säcken voller Daunen und den ausgelegten Duvets zur Demonstration. Vor rund zwei Jahren verliess er die Fischer Bettwaren AG in Wädenswil, wo er sein Handwerk gelernt hatte, um sich in der Gewerbehalle in Rickenbach bei Wil selbstständig zu machen.

Ähnlich wie sein vorheriger Arbeitgeber produziert Eker die Duvets und verkauft sie direkt an die Kunden statt an Warenhäuser. «So spart sich der Kunde den Zwischenhändler», sagt er. Auch reinigt er Decken und Daunen.