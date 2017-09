Der Laster verlor kurz vor halb sieben Uhr früh zunächst in einer ersten Linkskurve zur Auffahrt ein paar Kisten, 200 Meter weiter in einer nächsten Linkskurve erneut einige. Die Kisten fielen vom Auflieger, und beim Aufprall öffneten sich manche, wie die Polizei mitteilte. In der Folge hühnerten die Vögel auf der Fahrbahn herum.

Die unverhofft befreiten Hühner wurden teils von nachfolgenden Autos erfasst und überfahren. Verletzte Tiere wurden danach durch aufgebotene Tierärzte getötet.

Warum die Hühnerkisten vom Laster fielen, wird noch untersucht. Der Zwischenfall samt Einfangen und Aufräumen verursachte eine rund einstündige Sperrung; der Verkehr wurde lokal umgeleitet.