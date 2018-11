Zehntausende Menschen haben in Südkalifornien die Flucht vor den gefährlichen Flammen in den Hügeln von Los Angeles ergriffen. Allein in der Kleinstadt Paradise, die dieser Tag ihrem Namen alles andere als gerecht wird, hat die Feuersbrunst mehr als 6000 Häuser zerstört. Dort sowie im berühmten Küstenort Malibu sind mindestens 30 Menschen in den Flammen gestorben. Zudem gelten mehr als 230 Menschen als vermisst. Von den Bränden sind auch zahlreiche Villen von Film-, TV- und Musik-Stars betroffen, wie von Gerard Butler, Miley Cyrus und Thomas Gottschalk.

Aufgrund der Situation sind auch die Schweizer Reisebüros alarmiert, auch wenn derzeit nicht Hochsaison für Kalifornien-Ferien ist. Ein Sprecher von Kuoni sagt, man beobachte die Lage genau. Betroffen seien hauptsächlich Kunden, die Kalifornien auf eigene Faust mit einem Mietwagen entdecken möchten. Eine Gefahr für die derzeit «ein paar Dutzend» Kalifornien-Kunden von Kuoni bestehe derzeit nicht. Man habe diese aber aufgefordert, das Gefahrengebiet zu meiden. Und für Rundreise-Gäste habe man die Routen angepasst. «Das von den Bränden schwer getroffene Malibu etwa, bekannt als Heimat prominenter Filmstars, für Sandstrände und Surfmöglichkeiten, wird auf Rundreisen aller Art grosszügig umfahren», sagt der Kuoni-Sprecher. Die meisten Sehenswürdigkeiten seien aber zugänglich. Bisher habe niemand seine laufende Reise aufgrund der Brände abgebrochen.