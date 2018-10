Whistleblower soll vor EU-Parlament aussagen

Der Hinweisgeber im Geldwäscheskandal der dänischen Danske Bank soll vor dem Sonderausschuss des EU-Parlamentes zur Finanzkriminalität aussagen. Nach Agenturberichten ist der Informant für den 21. November nach Strassburg eingeladen. Der Öffentlichkeit bekannt ist die Identität des Mannes erst seit vergangener Woche.

Die Zeitung «Eesti Ekspress» hatte den Namen des Briten Howard Wilkinson bekannt gemacht. Dessen Anwalt Stephen Kohn, der vor zehn Jahren auch die Interessen des UBS-Whistleblowers Bradley Birkenfeld vertreten hatte, forderte in einem offenen Brief an die dänischen Justizbehörden die sofortige Ergreifung von Massnahmen, um den Whistleblower vor Vergeltung und Verletzung dessen Persönlichkeitsrechte zu schützen.

Unter Verweis auf die vier Angestellten der Bank, die der Zeitung als Quelle gedient und zur Enthüllung des Namens ohne Wissen und Zustimmung des Betroffenen geführt hätten, schreibt der Anwalt: «Wir sind sehr besorgt, dass die Danske Bank, welche die Identität des Whistleblowers kannte, dessen gesetzlich geschützten Menschenrechte verletzt hat.» Besorgt zeigte sich Kohns Kanzlei in Washington auch vom Umstand, dass die Bank Wilkinson nach dessen Kündigung im Jahr 2014 eine Stillschweigeerklärung habe unterschreiben lasse.

Solche Erklärungen widersprächen dem internationalen Zivilrechtsübereinkommen über Korruption, das auch Dänemark unterschrieben habe. Gemäss einem von der Danske Bank selber in Auftrag gegebenen und vor zwei Wochen veröffentlichten Untersuchungsbericht informierte der Whistleblower das Management in Kopenhagen mit diversen Mails zwischen Dezember 2013 und April 2014 unter anderem über Geschäfte, die in der estnischen Filiale wissentlich mit kriminellen Firmen getätigt würden.

Von den verdächtigen 200 Milliarden Euro, die via die Danske-Filiale in Tallin in andere Teile der Welt weitertransferiert wurden, gingen gemäss dem Untersuchungsbericht auch sechs Prozent oder 12 Milliarden Euro in die Schweiz. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat inzwischen bekannt gegeben, dass sie den Geldflüssen auch in den Schweizer Banken nachgehe. (dz)